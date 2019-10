Vopak verkoopt terminal in Spaanse Algeciras

Gepubliceerd op | Views: 143 | Onderwerpen: Spanje

ROTTERDAM (AFN) - Tankopslagbedrijf Vopak verkoopt zijn terminal in het Spaanse Algeciras aan First State Investments. Met de verkoop is een bedrag gemoeid van 125 miljoen euro. De transactie leidt naar verwachting tot een buitengewone boekwinst voor belastingen van circa 10 miljoen euro.

De verkoop volgt op een deal die Vopak sloot met minderheidseigenaar Vilma Oil van de terminal in Algeciras. Daarbij nam Vopak het belang van Vilma van 20 procent over. Nu wordt dus 100 procent van de terminal van de hand gedaan.

Onlangs maakte Vopak al bekend de desinvestering van zijn terminals in Amsterdam en Hamburg aan First State Investments te hebben afgerond. Toen werd gemeld dat de onderhandelingen met Vilma over Algeciras nog liepen. De verkoop van de drie terminals werd in april aangekondigd.