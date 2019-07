Gepubliceerd op | Views: 338

AMERSFOORT (AFN) - New Sources Energy (NSE) heeft in de eerste negen maanden van zijn gebroken boekjaar een operationeel verlies (ebitda) van 82.000 euro geleden. De lege beurshuls had geen inkomsten. Het verlies is lager dan in dezelfde periode een jaar eerder, toen er nog een negatief resultaat van 124.000 euro in de boeken werd gezet.

NSE heeft een negatief eigen vermogen van 556.000 euro. Daarvoor heeft de beurshuls een kredietfaciliteit bij zijn grootaandeelhouder, de Stichting tot Behoud van Beursnoteringen in Europa (SBBE). NSE denkt al langer na over een claimemissie van 900.000 euro om die lening af te kunnen betalen. Eerder dit jaar gaven de aandeelhouders al groen licht voor de mogelijkheid tot een claimemissie.

Bij een eventuele claimemissie zal voor vijf gewone aandelen van nominaal 0,03 euro elk, één uit te geven aandeel verworven kunnen worden tegen een uitgifteprijs van 0,09 euro per nieuw uit te geven aandeel. Dit komt neer op een premie van 25 procent op de slotkoers van maandag 8 juli. De claimemissie zal in totaal maximaal 10 miljoen nieuwe aandelen betreffen, weet NSE verder al te melden. Onder deze voorwaarden zal een eventuele claimemissie vrijgesteld zijn van prospectusplicht.

De beurshuls overweegt overigens een belang te nemen in het Nederlandse NaGa Solar Holding (NaGA). Dat is een projectenontwikkelaar in de zonne-energie sector. De gesprekken hierover zijn nog steeds gaande. Er kan geen zekerheid worden gegeven dat de gesprekken zullen leiden tot een transactie, aldus het bedrijf.