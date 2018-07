'Takeaway heeft wind mee'

Gepubliceerd op | Views: 320

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Takeaway heeft duidelijk de wind mee. Met name in Duitsland profiteert het bedrijf van gunstige marktomstandigheden, terwijl ook in Polen voldoende potentie in de markt zit. Dat schrijven kenners van BofAML in een rapport over de etenbestelsite. Het advies op Takeaway werd daarbij verhoogd.

Volgens BofAML is Takeway in Duitsland in een concurrentieslag verwikkeld met Delivery Hero. De dreiging van andere diensten als UberEats en Deliveroo is volgens analist John King minimaal. Takeaway profiteert onder meer van zijn efficiënte platform. Polen is volgens hem in potentie een uitzonderlijke groeimarkt.

De opwaardering van het aandeel past volgens BofAML in een bredere beweging in de sector. Zo verhoogde King het koersdoel voor Takeaway-concurrent Just Eat. Bij Delivery Hero wijst de kenner op verschillende investeringen in onder meer personeel en IT die er voor kunnen zorgen dat er minder geld zal terugvloeien naar aandeelhouders. Verder wees hij op de mogelijkheden van overnames in de sector.

BofAML verhoogde het advies voor Takeaway van neutral naar buy met een koersdoel van 70 euro. Het aandeel noteerde maandag omstreek 09.40 uur 4,3 procent hoger op 61,30 euro.