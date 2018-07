Poolse overname voor Hunter Douglas

Gepubliceerd op | Views: 122

ROTTERDAM (AFN) - Raambekleder Hunter Douglas neemt een belang van 70 procent in het Poolse Akant. Dat werd maandag bekendgemaakt zonder het afgeven van een overnamesom.

Akant is leverancier van op maat gemaakte raambekledingproducten. Het bedrijf had vorig jaar een omzet van 14 miljoen euro en heeft 230 werknemers in dienst.