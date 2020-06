Europese autobranche wil meer actie EU bij oplaadpunten

De overheid moert dat niet gaan financieren. De overheid wordt topzwaar en steekt zich teveel in de schulden. Wat de overheid wel moet doen is ervoor zorgen dat procedures voor de plaatsing van laadpalen simpel zijn dat er 1 standaard komt met 1 pasje of app dat door geheel Europa werkt. Overheid, zorg voor standaardisering en laat voor de rest de markt zijn werk doen. En, overheid zorg ook voor transparantie bij de prijs.