Banengroei VS valt bijna stil

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in februari veel minder sterk gegroeid dan verwacht. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand maar 20.000 banen bij (exclusief de landbouw). Dat is de kleinste toename in meer dan een jaar. Economen rekenden in doorsnee op 180.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

De banengroei in januari werd bijgesteld tot 311.000, van een eerder gemelde 304.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De werkloosheid daalde licht tot 3,8 procent en kwam daardoor in de buurt van het laagste punt in vijftig jaar.

Banen kwamen er vooral bij in de professionele en bedrijfsdienstverlening met 42.000 nieuwe banen. In de productie en in het onderwijs en de gezondheidszorg werden beide 4000 nieuwe banen geregistreerd. In de detailhandel verdwenen 6100 banen.

Zorgen

Bedrijven uitten al eerder hun zorgen dat er niet genoeg personeel te vinden is. Daardoor kunnen ze niet of minder uitbreiden.

Het gemiddelde uurloon steeg ook met 0,4 procent op maandbasis. Economen hadden hier in doorsnee op een toename van 0,3 procent gerekend.

Het banenrapport wordt door beleggers doorgaans scherp in de gaten gehouden, omdat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van invloed kunnen zijn op het monetaire beleid van de Federal Reserve.