'Weer Amerikaanse interesse in biotech-bedrijf Qiagen uit Venlo'

VENLO (ANP) - De Duits-Nederlandse biotechnologische onderneming Qiagen komt mogelijk alsnog in Amerikaanse handen. Zorgtechnologiebedrijf Quidel overweegt naar verluidt om Qiagen in te lijven. Een half jaar terug ketste een andere overname door een Amerikaans bedrijf nog af.

Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat Quidel de onderneming met hoofdkantoor in Venlo heeft benaderd om de interesse in een mogelijke deal te peilen. De beraadslagingen zouden zich nog in een vroeg stadium bevinden en het is niet zeker dat ze tot een deal zullen leiden. Qiagen zelf weigerde commentaar te geven, en ook Quidel heeft nog niet gereageerd. Met een deal zou, afgaande op de beurswaarde van het bedrijf, meer dan 10 miljard euro gemoeid kunnen zijn.

Qiagen zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Thermo Fischer. Maar dat medisch technologiebedrijf zag daar in augustus toch vanaf. De partijen hadden afgesproken dat minstens twee derde van de aandeelhouders van Qiagen achter het voorstel moest staan. Uiteindelijk werd niet eens de helft van de aandelen aangeboden van de biotechnoloog en dus trok Thermo Fisher zijn bod in. Het Duits-Nederlandse bedrijf moest daarop een fikse onkostenvergoeding betalen aan Thermo Fischer.

Qiagen, dat vooral in Duitsland actief is, biedt een keur aan testproducten aan. Afgelopen jaar trok het bedrijf veel aandacht omdat het medische instrumenten en materialen aanbiedt om het coronavirus op te sporen. De productiecapaciteit voor die spullen werd flink verhoogd.