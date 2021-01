'Coronacrisis drukt nog steeds op groeiende economie China'

WASHINGTON (ANP) - De Chinese economie vertoont dit jaar waarschijnlijk weer een stevige groei, maar toch drukt de coronacrisis nog steeds op de economie van het land. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is het herstel nog erg afhankelijk van overheidsinvesteringen en blijft de consumptie zwak. Mede daarom heeft het fonds zijn groeiraming voor China licht naar beneden bijgesteld.

Waarschijnlijk neemt de omvang van de op een na grootste economie in de wereld dit jaar met 7,9 procent toe. Bij de presentatie van zijn grote ramingenrapport in oktober ging het IMF nog uit van een plus van 8,2 procent. Door de crisis zakte het groeitempo vorig jaar nog terug tot 1,9 procent, van ruim 6 procent groei in 2019. Voor de komende jaren gaat het fonds uit van net iets minder dan 6 procent groei.

China was vorig jaar de enige grote economie in de wereld die nog groei liet zien. Volgens economen profiteerde het land er vooral van dat het aan het begin van de coronapandemie snel ingreep om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daardoor kon het gewone leven in het loop van het jaar weer min of meer worden hervat. Zo gingen veel fabrieken al snel weer open. Ook de vastgoedinvesteringen trokken na korte tijd weer aan.

Onder niveau

De winkelverkopen liggen nog wel duidelijk onder het niveau van voor de crisis en de werkloosheid blijft relatief hoog, merkt het IMF op. Veel huishoudens hebben hun inkomsten flink zien terugvallen. Bij de bijstelling van de raming is ook rekening gehouden met de lagere prijzen van diverse producten en het instorten van de toeristenstroom uit het buitenland.

Volgens de kenners heeft de virusuitbraak ook aan het licht gebracht dat China nog veel moet doen om de ongelijkheid in het land terug te dringen. Veel Chinezen kunnen bij baanverlies nu nog geen beroep doen op een goed sociaal vangnet. Het IMF raadt China verder aan om zich met overheidsinvesteringen, monetair beleid en structurele hervormingen vooral op het aanjagen van de binnenlandse vraag te richten.

De organisatie uit Washington publiceert vaker tussentijdse rapporten waarin het de economie van een bepaald land onder de loep neemt. Nog niet zo lang geleden was ook Nederland aan de beurt. Hier voorzagen de rekenmeesters zowel voor 2021 als voor 2022 een economische groei van 3 procent. Daarbij merkte het IMF wel op dat de groei hier nog wat ruimer kan uitvallen als de consumentenbestedingen opeens sneller aantrekken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren als het vertrouwen van consumenten verbetert wanneer veel Nederlanders zijn gevaccineerd.