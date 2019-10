Ease2pay komt met zelf afrekenen aan pomp

Gepubliceerd op | Views: 65

ROTTERDAM (AFN) - Ease2pay begint in samenwerking met de Rabo Wallet de nieuwe dienst Tanken. Daarmee hoeven automobilisten aan de pomp niet langer in de rij voor de kassa te wachten, maar kunnen ze zelf afrekenen met hun telefoon, meldt de betalingsdienstverlener.

De app is vanaf medio oktober beschikbaar voor Android en Apple-telefoons. Het zelf afrekenen wordt eerst alleen mogelijk bij Nederlandse tankstations. Er zijn nu al een tiental merken in de app beschikbaar, gesprekken over meer stations lopen nog.

Het beursgenoteerde Ease2pay en Rabobank werken al langer samen aan de Rabo Wallet. Deze kan tevens worden gebruikt voor parkeren en om klantenkaarten op te slaan.