Gepubliceerd op | Views: 2.705

UTRECHT (ANP) - In de supermarktbranche doen al langer geruchten de ronde dat supermarktketens Jumbo en Plus de krachten zouden willen bundelen. Maar woordvoerders van de concurrenten van Albert Heijn ontkennen tegen vakmedium Distrifood dat er iets speelt.

Distrifood heeft van diverse ondernemers in de branche gehoord dat er een samenwerking op handen zou zijn, mogelijk een gezamenlijke inkoop of zelfs een overnamedeal. Maar een woordvoerder van Jumbo weerspreekt deze geluiden: "We zijn niet met Plus in gesprek over een strategische samenwerking met Plus in welke vorm dan ook."

Een woordvoerder van Plus spreekt de geruchten ook tegen en geeft daarnaast aan dat deze week de halfjaarlijkse formulebijeenkomst op het programma staat bij Plus. "Die staat in het teken van ons nieuwe businessplan, waaraan de afgelopen maanden is gewerkt. Wij nemen de ondernemers mee in de plannen voor Plus voor de komende drie jaar."