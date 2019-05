Lufthansa wil vakantievlieger Condor inlijven

Gepubliceerd op | Views: 394

KEULEN (AFN/DPA) - De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa bereidt een overnamebod voor op vakantievlieger Condor van Thomas Cook. Ook de aankoop van alle luchtvaartactiviteiten van die Britse reisorganisatie behoort tot de mogelijkheden, maakte Lufthansa-topman Carsten Spohr bekend op de aandeelhoudersvergadering.

Volgens Spohr zijn vooral de langeafstandsvluchten van Condor interessant. Die zouden aan Lufthansa-dochter Eurowings kunnen worden toegevoegd. Vorige week zette Lufthansa nog een streep door een geplande capaciteitsuitbreiding bij Eurowings wegens gestegen kosten bij het moederbedrijf.

Condor vliegt voornamelijk vanaf Duitse luchthavens naar ruim tachtig bestemmingen. Het bedrijf was eerder al in handen van Lufthansa, maar werd begin deze eeuw aan Thomas Cook verkocht.

Thomas Cook maakte in februari bekend luchtvaartactiviteiten te willen verkopen. Met de opbrengst wil het kwakkelende bedrijf zijn schulden afbouwen en investeren in de tak die vakanties aanbiedt. Ook Indigo, Ryanair, IAG, en easyJet worden in media genoemd als mogelijke overnamekandidaten.