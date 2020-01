Wall Street sluit in het rood

Gepubliceerd op | Views: 1.092

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met minnen gesloten. Beleggers reageerden op het feit dat de situatie in het Midden-Oosten niet verder is geëscaleerd ondanks berichten dat Iran meerdere wraakscenario's voorbereidt voor de Verenigde Staten. Die zouden als vergelding dienen voor de uitschakeling van de hoge Iraanse generaal Qassem Soleimani.

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent lager op 28.583,68 punten. De brede S&P 500 ging 0,3 procent omlaag tot 3237,18 punten. Techbeurs Nasdaq leverde een fractie in en stond op 9068,58 punten.

Het kalmere sentiment was ook voelbaar op de oliemarkt. De olieprijs daalde voor het eerst in vier dagen. Oliefondsen als ExxonMobil en Chevron daalden tot 1,3 procent.

Schikking Boeing

Vliegtuigbouwer Boeing (plus 1,1 procent) schikte met American Airlines (min 0,4 procent) over compensatie voor de problemen bij het geplaagde toestel 737 MAX. Ook begon Boeing zijn overtollig personeel elders in het bedrijf te verplaatsen en adviseert het nu simulatortraining voor piloten die van de 737 naar de 737 MAX overstappen. Taxibedrijf Lyft steeg 2,7 procent vanwege een deal met luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines.

Speakermaker Sonos (plus 0,6 procent) heeft Google aangeklaagd omdat dat bedrijf inbreuk zou hebben gemaakt op Sonos' patenten voor draadloze speakers. Chipbedrijf Microchip kwam met beter dan verwachte voorlopige cijfers over het derde kwartaal en dikte 6,7 procent aan. Analisten zien de cijfers als een teken dat de chipsector weer aantrekt.

Tesla Model 3

Maker van elektrische auto's Tesla (plus 3,9 procent) leverde de eerste in China gemaakte Model 3 aan klanten. De beurswaarde van Tesla is nu ruim 84 miljard dollar en daarmee is het de waardevolste automaker ooit.

Maker van vleesvervangers Impossible Foods liet weten dat het geen contract met McDonald's meer nastreeft. Het bedrijf kan niet genoeg produceren voor zo'n grote order. De koers van branchegenoot Beyond Meat steeg daarop 12,5 procent.

De euro noteerde op 1,1144 dollar tegen 1,1137 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 62,61 dollar. Brentolie daalde 1,1 procent in prijs tot 68,16 dollar per vat.