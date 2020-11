'Resultaten Vopak goed, iets beneden verwachtingen'

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van Vopak waren goed, maar iets beneden de verwachtingen. Dat komt mede door negatieve valutaeffecten, meldden KBC Securities en ING.

De marktvorsers van KBC waarderen de stabiliteit van Vopak. Volgens de bank is het aandeel een goede defensieve keuze in deze turbulente tijd.

In september maakte Vopak bekend in een samenwerkingsverband met het Global Energy & Power Infrastructure Fund van investeerder BlackRock drie grote industriële terminals over te nemen in de Verenigde Staten. De deal heeft een totaalwaarde van 620 miljoen dollar. Volgens analisten van ING is dat de reden dat het bedrijf de totale ingeschatte investeringen voor dit jaar heeft verhoogd van 500 miljoen euro, naar tussen de 500 miljoen en 600 miljoen euro.

KBC handhaaft een hold-advies met een koersdoel van 53 euro. ING blijft bij een buy-advies met een koersdoel van 53 euro.

Het aandeel Vopak noteerde vrijdag omstreeks 10.00 uur 1,3 procent lager op 46,22 euro.