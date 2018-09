'Duidelijke signalen werking middel Galapagos'

Gepubliceerd op | Views: 2.057 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - De testen met het middel filgotinib van Galapagos en Gilead tegen de ziekte van Bechterew laten duidelijke signalen van werking zien. Dat stelt KBC Securities in een reactie op de mededeling over filgotinib.

Volgens KBC kwamen de positieve testresultaten eerder dan verwacht, want er was rekening gehouden met uitkomsten in het vierde kwartaal. De ziekte van Bechterew is een aandoening waarbij de gewrichten van het bekken en de wervelkolom gaan ontsteken. Hierdoor ontstaat pijn en stijfheid, met zelfs kans op blijvende invaliditeit.

De Belgische bank heeft een buy-advies voor Galapagos, met een koersdoel van 113 euro per aandeel. Galapagos noteerde donderdag omstreeks 09.20 uur een plus van 0,4 procent op 83,82 euro.