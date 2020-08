'Nieuwe topman maakt vaart met ambities NN Group'

Gepubliceerd op | Views: 868

AMSTERDAM (AFN) - NN Group maakt onder zijn nieuwe topman David Knibbe duidelijk vaart met de onlangs aangekondigde ambities van de verzekeraar. Dat wordt volgens analisten van KBC Securities duidelijk uit de halfjaarcijfers van het concern. In de eerste zes maanden van het jaar presteerde het concern duidelijk beter dan in doorsnee werd verwacht.

Zowel op het vlak van operationele winst als bij het genereren van nieuw kapitaal presteerde NN boven verwachting. De zogeheten operationele kapitaalgeneratie bedroeg in het eerste halfjaar 543 miljoen euro, waardoor kenners van KBC stellen dat een eerdere prognose van rond de 1 miljard euro voor heel 2020 door het bedrijf aan de voorzichtige kant is. Door nieuwe risicoverlagende deals of zelfs desinvesteringen zou er volgens analisten meer kapitaal kunnen worden opgehaald.

Het grootste nieuws in het halfjaarbericht van NN was volgens KBC dat de verzekeraar weer dividend gaat uitkeren en zijn aandeleninkoop hervat. Beide programma's om aandeelhouders te belonen waren op dringend advies van De Nederlandsche Bank (DNB) opgeschort, maar kunnen nu weer doorgaan.

KBC hanteert een buy-advies en koersdoel van 37,50 euro voor NN. Het aandeel stond donderdagochtend na een klein uur handelen 2,9 procent hoger en was de sterkste stijger in de AEX.