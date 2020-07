Brussel keurt overname Osram door AMS goed

Gepubliceerd op | Views: 351

BRUSSEL (AFN) - De Europese Commissie heeft de overname van het Duitse verlichtingsbedrijf Osram Licht door de Oostenrijkse sensormaker AMS zonder voorwaarden goedgekeurd. Er blijven volgens Brussel voldoende andere spelers over op de markt. Aandeelhouders van Osram stemden eind vorig jaar al in met de overname. Het bod van AMS bedroeg 41 euro per aandeel.

Verlichtingsproducent Osram maakt onder meer systemen met uv C-licht, een vorm van ultraviolette straling die virussen doodt. Uv C-licht kan een rol spelen in het bestrijden van het coronavirus. Eerder liet het Nederlandse Signify weten ook meer van dat soort lampen te gaan produceren. Osram installeerde de uv C-lichten al in ziekenhuizen in Wuhan en Peking, waar de effectiviteit nogmaals werd gemeten. Verder leverde Osram in China al 10.000 lampen aan scholen en kinderopvang. In juni werd bekendgemaakt dat Osram de lampen ook buiten China gaat aanbieden.

De banen bij de Duitse fabrieken van Osram blijven in ieder geval tot eind 2022 behouden. Daarnaast zal de merknaam van Osram een plekje krijgen in de naam van de nieuwe onderneming na de overname. Het hoofdkantoor van het nieuwe bedrijf komt in München.