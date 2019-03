Recordstand Ajax op beurs na winst op Real

Gepubliceerd op | Views: 1.365

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Ajax was woensdag in trek op Beursplein 5. De enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland bereikte de kwartfinale van de lucratieve Champions League, na winst tegen titelhouder Real Madrid in Estadio Santiago Bernabéu.

Het aandeel noteerde omstreeks 09.20 uur 9,8 procent hoger op 16,85 euro. Kort na de openingsbel werd met 17 euro de hoogste koers ooit in de boeken gezet. De waarde van Ajax op de beurs is ongeveer 307 miljoen euro. Ajax ging in mei 1998 naar het Damrak, destijds voor 32,50 gulden. De laagste koers werd eind maart 2003 in de boeken gezet, op 3,17 euro per aandeel. De afgelopen is de afgelopen twaalf maanden bijna 50 procent in waarde gestegen.

Slechts een beperkt deel van de aandelen Ajax is vrij verhandelbaar, waardoor de koers bij een beperkt handelsvolume al flink kan bewegen. Bijna driekwart van de aandelen is namelijk in bezit van de Vereniging Ajax.

Inkomsten

Ajax had de de thuiswedstrijd tegen Real nog verloren (1-2), maar het elftal van trainer Erik ten Hag had slechts 18 minuten nodig om die achterstand ongedaan te maken. Real Madrid werd in eigen stadion uiteindelijk met 1-4 verslagen. Doelpuntenmakers voor de Amsterdammers waren Hakim Ziyech, David Neres, Dusan Tadic en Lasse Schöne. Voor het bereiken van de kwartfinales krijgt Ajax 10,5 miljoen euro, exclusief inkomsten uit onder meer kaartverkoop. De club heeft dit seizoen al zo'n 75 miljoen euro in de Champions League verdiend.

De afgelopen drie jaar won Real Madrid, dat geen beursnotering heeft, de Champions League. Het Duitse Borussia Dortmund, dat ook een notering heeft, werd uitgeschakeld door Tottenham Hotspur. Het aandeel verloor 1 procent.