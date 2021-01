Tech omlaag op Wall Street na Democratische voorsprong Georgia

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend met verliezen begonnen aan de nieuwe handelsdag. De financiële markten verwerken het verloop van de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in Georgia, waar de Democraten op voorsprong liggen. Technologiefondsen gingen daarop onderuit.

Een van de twee Democratische kandidaten voor een zetel in de Senaat voor de staat Georgia, de predikant Raphael Warnock, heeft zijn Republikeinse tegenstrever Kelly Loeffler al verslagen. In de strijd om de andere zetel heeft de Democratische kandidaat ook een lichte voorsprong. Bij winst krijgt de Democratische Partij van Joe Biden het voor het zeggen in beide kamers van het Congres, waardoor de aankomende president veel gemakkelijker zijn beleid zou kunnen uitvoeren.

Techgraadmeter Nasdaq leverde in de eerste handelsminuten 1 procent in tot 12.702 punten. Democraten willen verder gaan in het toezicht op grote techbedrijven dan Republikeinen op het vlak van privacy en marktregulering. Facebook, Google-moeder Alphabet, Amazon en Apple zakten tot 3 procent. De Dow-Jonesindex ging wel 0,2 procent omhoog tot 30.453 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,3 procent tot 3716 punten.

Biden

Aandelen die doorgaans sterk meebewegen op economische voor- of tegenspoed, stonden duidelijk in de plus. Biden zou zonder noemenswaardige tegenwerking in de Senaat gemakkelijker omvangrijke coronasteunpakketten kunnen optuigen. Grote banken als Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup en JPMorgan Chase stegen tot zo'n 5 procent. Daarbij speelt mogelijk ook mee dat het rendement op Amerikaanse staatsschulden oploopt door de verwachte hogere overheidsuitgaven, wat goed is voor het verdienmodel van kredietverstrekkers.

Moderna ging dik 1 procent vooruit. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gaf zijn goedkeuring voor het coronavaccin van de farmaceut, waarvan de Europese Unie 160 miljoen doses heeft besteld. In de zorgsector was er verder overnamenieuws. Zorgverzekeraar UnitedHealth (min 2,6 procent) neemt factureringsbedrijf Change Healthcare (plus 31,9 procent) over voor voor ruim 7,8 miljard dollar.

Beleggers verwerkten tevens banencijfers van loonstrookverwerker ADP. In december zijn er volgens het bedrijf per saldo 123.000 banen verdwenen in het Amerikaanse bedrijfsleven. Daarmee zit er een kink in het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt die werd ingezet na de klap van de coronacrisis.