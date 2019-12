VolkerWessels-dochter herontwikkelt terrein

Gepubliceerd op | Views: 312

AMERSFOORT (AFN) - Gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed, onderdeel van bouwer VolkerWessels, gaat het EKP-terrein Noord in Den Bosch transformeren tot een woon-, werk- en leergebied. Dat maakte VolkerWessels bekend, zonder financiële details naar buiten te brengen.

Het plan omvat 75.000 vierkante meter aan woningen en andere functies. Zo krijgt de kunstacademie (AKV|St.Joost) een permanente plek en is er ruimte voor onder meer creatieve bedrijven, horeca, werkplekken en ateliers. Het streven is om in 2022 te beginnen met de verbouwing van de EKP-hal en de bouw van de eerste woningen. Uiterlijk in 2024 worden de eerste bewoners verwelkomd.