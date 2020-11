'Ingreep zakenbank ING minder rigoureus dan bij ABN'

AMSTERDAM (AFN) - De reorganisatie die ING heeft aangekondigd voor de zakenbank is een stuk minder rigoureus dan de ingreep die rivaal ABN AMRO eerder al in gang zette. Dat constateren analisten van KBC Securities. Ook heeft ING anders dan ABN AMRO niet besloten om zich met zijn zakenbank terug te trekken uit specifieke sectoren en regio's.

Het financiële concern gaat zo'n 1000 banen schrappen bij de zakenbank en bij retailonderdelen in het buitenland vanwege het tegenvallende economische klimaat. ING sluit niet uit dat er ook banen in Nederland verloren gaan. De coronacrisis drukt nog steeds op de resultaten van de bank en de winst in het derde kwartaal viel opnieuw lager uit dan een jaar geleden.

Volgens de marktvorsers zijn er in de nieuwe kwartaalcijfers van ING twee nog onvoorziene afwaarderingen meegenomen. Zo schrijft ING 140 miljoen euro af op eigen softwareproject Maggie. Ook heeft het concern 230 miljoen euro afschreven op zijn belang in de Thaise TMB Bank.

Door die eenmalige posten is de kwartaalwinst van ING lager uitgekomen dan alom door analisten werd verwacht. Daar staat volgens de deskundigen bij KBC tegenover dat de bank beduidend minder geld in de stroppenpot hoefde te stoppen dan voorzien. Dat laatste zou een aanwijzing kunnen zijn dat het ergste van de crisis inmiddels achter de rug.

De analisten wijzen verder op de nieuwe ambities voor de kapitaalbuffer en het gewijzigde dividendbeleid van de bank. Waar ING er vroeger naar streefde om telkens een iets groter deel van de winst naar de aandeelhouders te laten terugvloeien, is dat deel nu vastgezet op 50 procent. Voorlopig keert de bank vanwege de oproep hierover van de Europese Centrale Bank (ECB) evenwel nog geen dividend uit. In plaats daarvan wordt de winst apart gezet, zodat er later, als de ECB dit goed vindt, alsnog geld naar de aandeelhouders kan gaan.

KBC handhaaft zijn advies voor ING op buy, met een koersdoel van 8 euro. Het aandeel ING noteerde donderdag rond 10.20 uur 6 procent lager op 6,02 euro. Daarmee was de bank met afstand de grootste daler in de Amsterdamse AEX.