Personeel KLM wil duidelijkheid van Smith

Gepubliceerd op | Views: 728 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - De ondernemingsraad van KLM wil graag meer duidelijkheid over de impact van de toekomstplannen die Air France-KLM dinsdag uit de doeken deed. Het personeelsorgaan zit donderdag met topman Ben Smith van het moederbedrijf om tafel en wil onder meer dat eerdere afspraken over de positie van KLM binnen de groep worden herbevestigd. Het initiatief van het gesprek komt overigens van Smith.

De or wil Smith ook duidelijk maken dat de or integraal onderdeel uitmaakt van het besluitvormingsproces, hetgeen hij mogelijk niet gewend is. De plannen over met name ophanden zijnde kostenbesparingen veroorzaken toch wel wat ruis, verduidelijkt or-bestuurslid Dario Fucci. Hij benadrukt dat er geen sprake is van paniek, maar wel van bezorgdheid. "The devil is in the detail", aldus Fucci.

Als het gaat om het halen van verdere synergievoordelen loopt KLM volgens hem tegen de grenzen aan van wat mogelijk is. Hij benadrukt verder dat de zelfstandigheid van KLM één van de fundamenten was van de fusie tussen Air France en KLM. Daar kan volgens hem niet aan worden getornd.