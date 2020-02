Siemens ziet winst hard dalen door afzwakkende industrie

Gepubliceerd op | Views: 402

MÜNCHEN (AFN/RTR) - Technologieconcern Siemens heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van de afzwakkende economische omstandigheden. De operationele winst uit industriële activiteiten, de belangrijkste winstgraadmeter bij Siemens, daalde met 30 procent tot 1,43 miljard euro.

Dat is lager dan analisten hadden verwacht. Siemens waarschuwde in november al voor wat tegenwind bij zijn digitale en industriële divisies. De omzet van het concern ging wel iets omhoog tot 20,3 miljard euro. Analisten rekenden echter ook hier op meer. Ondanks tegenvallers in het voorbij kwartaal, handhaaft Siemens de verwachtingen voor heel 2020. Zo voorziet het concern dat de winst per aandeel tussen de 6,30 en 7 euro uitkomt.

Siemens maakte ook bekend dat het een belang in windturbinemaker Siemens Gamesa van het Spaanse nutsbedrijf Iberdrola overneemt. Het gaat om een aandeel van 8,1 procent in het bedrijf, waarvoor Siemens 1,1 miljard euro neertelt.