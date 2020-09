Licht negatief resultaat voor Morefield

Gepubliceerd op | Views: 169

WILLEMSTAD (AFN) - Morefield Group heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een negatief resultaat behaald van 40.000 euro. Dat meldde het lege beursfonds, dat voorheen als HeadFirst Source Group door het leven ging.

Het resultaat wordt bepaald door de doorlopende kosten die verband houden met de beursnotering en het bestuur. In eerdere berichten is aangegeven dat Morefield zich zal blijven richten op de markt voor flexibel personeel, zelfstandige professionals en mkb-ondernemingen. In aanvulling daarop meldt Morefield dat momenteel ook andere opties worden onderzocht.

Met grootaandeelhouder Value8 is eerder dit jaar afgesproken dat die de lopende kosten financiert. Vorig jaar is overeenstemming bereikt over de verstrekking van een lening van 150.000 euro, die, naar aard en voorwaarden, kwalificeert als eigen vermogen. Het eigen vermogen was op 30 juni 2020 licht positief.