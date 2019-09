Minder abonnees voor telecombedrijf Iliad

Gepubliceerd op | Views: 353

PARIJS (AFN) - Het Franse telecombedrijf Iliad heeft in het tweede kwartaal 92.000 mobiele- en internetklanten verloren ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat bleek dinsdag uit een verklaring van het bedrijf. Kenners rekenden in doorsnee op een kleinere krimp van het abonneebestand.

Wel wist Iliad zijn omzet in de eerste helft van het jaar op te voeren tot ruim 2,6 miljard euro, van 2,4 miljard euro een jaar terug. Volgens kenners is de hogere omzet een signaal dat Iliad meer inkomsten uit een krimpend abonneebestand weet te halen. Het bedrijf is een campagne begonnen om minder extreem goedkope abonnementen te verkopen, maar juist bestaande klanten te verleiden tot opwaarderingen.

De branchegenoot van het aan de Amsterdam genoteerde Altice voelde wel de effecten van de uitbreiding in Italië. Dat drukte het operationeel resultaat (ebitda) tot 802 miljoen euro. Marktvorsers hadden meer voorzien. Iliad gaf ook aan een samenwerking met het Finse Nokia te zijn begonnen voor de uitrol van 5G in Frankrijk en Italië.

In een toelichting wees topman Thomas Reynaud er op dat de Franse markt nog steeds zeer concurrerend is. Hij signaleert wel een zeer sterke vraag naar glasvezel.