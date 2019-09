'Afwachtend begin voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 572

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal dinsdag waarschijnlijk afwachtend beginnen. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen. Beleggers houden vooral de ontwikkelingen rond de brexit en het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China in de gaten.

De regering van de Britse premier Boris Johnson staat dinsdag op de tweede dag na het reces meteen voor een zware test. De Labour Partij heeft samen met meerdere Conservatieven, die rebellen worden genoemd, een motie ingediend die een no-dealbrexit moet voorkomen. Daar wordt dinsdag over gestemd.

Aan het handelsfront kunnen Chinese en Amerikaanse onderhandelaars het volgens persbureau Bloomberg vooralsnog niet eens worden over wanneer de vastgelopen handelsgesprekken moeten worden hervat. Het is het streven dat deze maand in Washington verder wordt gesproken over een oplossing voor de tarievenstrijd. Het wederzijdse vertrouwen zou echter een deuk hebben opgelopen na de nieuwe importheffingen van de VS op Chinese goederen die afgelopen weekend ingingen.

Fusie

Op het Damrak staat maaltijdbestelsite Takeaway in de schijnwerpers. Volgens zakenkrant de Financial Times verzet de Amerikaanse investeerder Eminence Capital zich tegen de fusie van Just Eat met zijn branchegenoot Takeaway. Eminence, dat een belang van ruim 4 procent in Just Eat heeft, vindt het huidige bod van Takeaway "opportunistisch" en veel te laag.

Kabel- en telecomconcern Altice Europe keert na een jaar terug in de Stoxx Europe 600 Index. Onder meer baggeraar Boskalis verliest juist zijn plaats in de index. De wijzigingen gaan in bij aanvang van de Europese beurshandel op maandag 23 september.

Slot beurzen

De meeste Europese beurzen sloten maandag licht hoger. De AEX-index klom 0,2 procent tot 559,71 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 809,65 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,2 procent. Londen steeg 1,1 procent. Wall Street was maandag dicht vanwege Labor Day.

De euro was 1,0947 dollar waard, tegen 1,0966 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 54,93 dollar. Brentolie steeg 0,1 procent in prijs tot 58,71 dollar per vat.