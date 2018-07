Gepubliceerd op | Views: 207

AMSTERDAM (AFN) - Hans Turkesteen blijft de financieel directeur van financieel dienstverlener Intertrust. Hij was sinds november vorig jaar tijdelijk financieel bestuurder bij de onderneming.

De benoeming geldt per 1 augustus. Op een buitengewone aandeelhoudersvergadering later dit jaar zal zijn voordracht voorgelegd worden. Eerder was de 54-jarige Turkesteen financieel directeur bij Stork en Imtech.