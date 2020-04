'Wall Street opent lager na sterkste banenkrimp in jaren'

Wat is het weer een mooi circus vandaag. In navolging op mijn eerdere post in een ander draadje klopt er fundamenteel werkelijk niks meer van de beurzen. Dat er een stevige stijging van de werkeloosheid verwacht (en dus ingeprijsd) zou zijn, is te beargumenteren, tot op zeker hoogte ook nog te begrijpen. Echter, de koersen zijn de afgelopen week zeer substantieel gestegen, de verwachtingen waren aanzienlijk rooskleuriger dan de werkelijkheid en de VS loopt nog immer achter de feiten aan voor wat betreft het onder controle brengen van de wijdverspreide economische uitval ten gevolge van corona. Het virus zelf is vervelend, maar zou met gezamenlijke inzet en discipline te overzien zijn geweest.



De VS was rijkelijk laat met het erkennen van een mogelijk probleem en vervolgens met het handelen toen duidelijk werd dat het mis zou gaan. Ik kan me er toch eerlijk niet aan onttrekken dat dit Trump goed uitkomt. De democraten stellen de voordracht van hun kandidaat voor de verkiezingen al uit. Nog even en de algehele verkiezingen worden onder de noodmaatregelen op de lange baan gegooid. Daarmee zit Trump hoog en droog als president en zal hij het blijven zonder dat er een verkiezing nodig is. Dit terzijde.



De markten in de VS plussen weer lekker bij, ongekende hoeveelheden geld vinden hun weg weer uit de "slush funds" naar de beurs die nog weinig meer lijkt te zijn dan een inflatie indicator. Goud noteert vlak, dat heet, papier goud, fysiek is levering nauwelijks meer mogelijk. Olie geruchten worden in het leven geroepen om de aandacht (voor de zoveelste maal) af te leiden van de daadwerkelijke pijnpunten.



Volgens "experts" zijn de banenverliezen in de VS zeer tijdelijk en is binnen no time iedereen weer aan de bak. De stijgende olieprijzen zouden ook goed zijn voor de economie. In een regulier scenario zou ik de cyclus in de arbeidsmarkt min of meer rationeel vinden, het feit is immers dat er in de VS geen bescherming van de werknemer is zoals bij ons en hire and fire heel normaal is. Mensen houden hier rekening mee. In het huidige scenario zie ik echter een hiaat. Uiteraard gaat, ook in de VS, weer een hoop opgestart worden zodra de beperking worden opgeheven. Echter, in de aanname dat de cyclus fundamenteel niet heel spannend is wordt impliciet ook aangenomen dat de bedrijven die mensen ontslaan ze vervolgens ook weer aannemen. En dit gaat in de huidige situatie helemaal niet gebeuren, zeker niet gezien het grote aantal mensen wat normaliter onderneemt of in MKB werkt. Ergo, er is geen vacature voor ze na de crisis, de vraag is gestagneerd, veel kleinere ondernemingen overleven dit niet. Hiernaast gaan veel mensen hun sociale interacties drastisch en permanent wijzigen. Zodra de beperking er af is zit niet iedereen weer in de stamvolle restaurants, kroegen en malls. Natuurlijk zijn er een hoop mensen die dit gewoon weer doen, er gaat echter ook een significant deel van de bevolking zijn waar zoveel angst en beven in is gestampt dat dit jaren gaat duren als het ooit nog wordt wat het was. Ook zullen er door "social distancing" veel bedrijven meer automatiseren en met minder personeel gaan werken om aan blijvende voorschriften te voldoen. Ergo, de werkeloosheid zal blijvend hoger blijven, ook na de crisis. En vervolgens komt de sociale (lees financiele) druk hiervan te liggen bij een kleinere groep werkenden.



Zelf ben ik maar een simpele ziel, ik begrijp er natuurlijk helemaal niks van. Maar ik zie ook iets anders gebeuren. China twijfelt over rente wel of niet verlagen. Dit wordt buitengewoon slim gespeeld. Trump zal wel weer gaan twitteren dat China de RMB kunstmatig overwaardeerd ten opzichte van de USD. Echter, het is juist andersom. China voert in theorie een fundamenteel houdbaar monetair beleid op dit moment en omdat de VS, EU en andere schapen dit blind volgen met renteverlaging na renteverlaging en QE, wordt de RMB hierdoor de enige valuta die straks nog enige waarde heeft. Als iedereen door hobbelt op de ingeslagen wegen, hoeft China helemaal niks te doen of manipuleren om als straks het stof neer daalt eigenaar van de VS te zijn. Best een aardig scenario om eens door te denken met een goed glas wijn erbij (ook onverstandig volgens een of andere dokter in het NRC, overdag drinken is ongezond omdat je er meer door zou gaan drinken).



Alas, we gaan het weer zien vandaag, ben benieuwd of en wanneer de realiteit een keer doordringt tot de dames en heren "leiders". Fantastisch, dag in dag uit groene borden, als Xi helemaal handig is, blaast hij de Chinese USD tegoeden ook volle snelheid de beurs in. Beter nu de VS versneld op de knieën dwingen dan de facto met een berg waardeloze dollars zitten. En het allermooiste is dat Trump er nog triomfantelijk over zal twitteren ook. Een aardige titel voor een boek "How to give away your country within four years."