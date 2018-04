Nikkei sluit opnieuw lager

Gepubliceerd op | Views: 537

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is dinsdag voor de tweede dag op rij lager gesloten. Vooral de technologiebedrijven werden van de hand gedaan na de koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten en een stijging van de Japanse yen. Verder bleef de vrees voor een handelsconflict boven de markt hangen na de invoering van Chinese importheffingen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,5 procent in de min op 21.292,29 punten. Technologiebedrijven als Nikon, Fanuc en Nintendo kampten met een duurdere yen en zakten tot 3 procent.

Het bericht van persbureau Bloomberg dat technologiebedrijf Apple vanaf 2020 de chips van Intel in zijn computers wil vervangen door eigen chips, zorgde daarnaast ook voor koersdruk onder de Japanse chipbedrijven. Tokyo Electron en Advantest verloren tot 2,7 procent.

Beurzen achteruit

Elders in het Verre Oosten gingen de beurzen ook achteruit. De beurs in Shanghai daalde 1,1 procent en in Seoul verloor de Kospi 0,3 procent. In Hongkong, waar beleggers terugkeerden na het lange paasweekeinde, noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,5 procent lager.

In Sydney, waar de beurs ook dicht bleef met Pasen, begon de All Ordinaries met een min van 0,1 procent aan april. Olie- en gasbedrijf Santos maakte een koerssprong van ruim 16 procent na een overnamevoorstel van 10,4 miljard dollar door Harbour Energy. Beleggers verwerkten verder het besluit van de Australische centrale bank, die de rente conform verwachting onveranderd liet op 1,5 procent.