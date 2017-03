Gemalto verhoogt dividend

Gepubliceerd op | Views: 364 | Onderwerpen: dividend

AMSTERDAM (AFN) - Gemalto voert zijn dividend op. Dat maakte de digitaal beveiliger met een beursnotering in Amsterdam vrijdag bekend. Het concern zag de opbrengsten afgelopen jaar fractioneel aandikken, waarbij specifiek werd gewezen op een groeiversnelling in het vierde kwartaal.

Gemalto stelt een dividend voor van 0,50 euro per aandeel. Dat is 6 procent meer dan een jaar eerder, toen de uitkering aan de aandeelhouders nog 0,47 euro per aandeel bedroeg.

Vorig jaar realiseerde het bedrijf een omzet van ruim 3,1 miljard euro, waarvan 878 miljoen euro in het vierde kwartaal. Met de jaaromzet presteerde Gemalto iets beter dan analisten hadden voorspeld.

Bij het onderdeel Platforms & Services kwamen de opbrengsten in 2016 boven de 1 miljard euro uit, merkte Gemalto daarbij op. Dat is een jaar eerder dan verwacht. De operationele winst dikte met 7 procent aan tot 453 miljoen euro. De nettowinst daalde van ruim 303 miljoen euro naar zo'n 267 miljoen euro.

Gemalto handhaafde voor het huidige jaar de operationele winstverwachting op een bandbreedte tussen de 500 miljoen euro en 520 miljoen euro. Die prognose geldt sinds de winstwaarschuwing van oktober vorig jaar. Gemalto ziet daarbij positieve ontwikkelingen bij onder meer de onderdelen Enterprise en Government Programs. Wel werd weer gewezen op zeer moeilijke omstandigheden bij Mobile en ,,een lager dan verwachte migratie van betaalkaarten''.

Op de mobiele markt zakte de omzet in het vierde kwartaal met 2 procent. Daarmee was de afname echter minder sterk dan in de eerste negen maanden van het jaar, onder meer doordat de afname in de verkoop van sim-kaarten afzwakte. Topman Philippe Vallée gaf eind vorig jaar al aan dat Gemalto inzet op het 'internet of things' om de krimp op de markt voor mobieltjes te compenseren.