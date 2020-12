Producentenprijzen eurozone verder omhoog in oktober

LUXEMBURG (AFN) - De industriële producentenprijzen in de eurozone zijn in oktober met 0,4 procent gestegen op maandbasis. Dat maakte het Europese statistiekbureau Eurostat bekend.

Het cijfer is hoger dan de 0,2 procent die economen in doorsnee verwachtten. In september stegen de prijzen die fabrikanten in de eurozone voor hun producten vragen ook met 0,4 procent. Op jaarbasis zijn de producentenprijzen in de eurozone met 2 procent gedaald.

In Nederland stegen de producentenprijzen in oktober volgens Eurostat met 0,2 procent ten opzichte van de maand ervoor.