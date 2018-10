Kleine overname voor ForFarmers

Gepubliceerd op | Views: 202

AMSTERDAM (AFN) - ForFarmers doet met acquisitie van Van Gorp Bio een kleine overname. Dat constateren analisten van KBC Securities dinsdag. Ze wijzen er daarbij op dat de deal past in een trend van grotere interesse in biologische voeding.

De kenners handhaven het accumulate-advies op het aandeel en het koersdoel van 11,80 euro. Wel merken ze in hun rapport nadrukkelijk op dat ze de situatie rondom de Afrikaanse varkenspest, en de mogelijke effecten op ForFarmers, scherp in de gaten houden. De varkenspest is medio september bij wilde zwijnen in één gebied van circa 10 vierkante kilometer in het zuidoosten van België geconstateerd.

Het aandeel ForFarmers sloot maandag op 9,93 euro.