Zonnebrillen helpen GrandVision vooruit

SCHIPHOL (AFN) - GrandVision kan enigszins tevreden terugkijken op het eerste kwartaal van het jaar. Het moederbedrijf van optiekketens als Pearle zag de verkopen aantrekken, geholpen door de verkoop van zonnebrillen, effectieve marketing en een gunstige vergelijkingsbasis. Wel waarschuwde het concern voor mindere resultaten in het tweede kwartaal.

De omzet in het eerste kwartaal kwam uit op 845 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 5,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bij de winkels die langer dan een jaar open waren, steeg de omzet met 4,2 procent. Het aangepaste bedrijfsresultaat kwam over de eerste maanden van het jaar uit op 136 miljoen euro, tegenover 123 miljoen euro een jaar eerder.

De omzet in de belangrijkste markten waaronder Nederland steeg met 0,7 procent tot 498 miljoen euro. Vooral de waardedaling het Britse pond drukten dat resultaat. Aan de andere kant deden vooral winkels in Oostenrijk en Duitsland het goed. Het bedrijfsresultaat steeg met bijna 12 procent tot 112 miljoen euro.

Tweede kwartaal

In de rest van Europa (Other Europe) steeg de omzet met bijna 10 procent tot 228 miljoen euro. Ook hier waren zonnebrillenverkopen, met name in Portugal en Spanje, voor een groot deel verantwoordelijk voor de omzetgroei. Het bedrijfsresultaat hier viel ruim een vijfde hoger uit op 32 miljoen euro.

De divisie Noord en Zuid-Amerika en Azië zag de omzet met 17,4 procent stijgen, mede geholpen door overnames in Uruguay en Mexico en de verdere uitbreiding van het winkelbestand. Het bedrijfsresultaat hier viel met 2 miljoen euro bijna 43 procent lager uit dan een jaar eerder.

Dat het tweede kwartaal moeizamer zal verlopen komt volgens GrandVision onder meer door de timing van de vakantiedagen rondom Pasen. Verder was het tweede kwartaal vorig jaar qua verkopen een stuk beter dan de eerste maanden van het jaar, waarmee het lastiger zal worden om dat te overtreffen.