Groei industrie China trekt verder aan

PEKING (AFN/RTR) - De bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie is in augustus opnieuw gegroeid, tot het hoogste niveau sinds begin 2011. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureaus Markit en Caixin. Kenners wijzen er op dat de overzeese vraag het herstel van de industrie een flinke duw in de rug geeft.

De inkoopmanagersindex, die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam voor afgelopen maand uit op een stand van 53,1 tegen 52,8 een maand eerder. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 52,5.

In Japan liet de industriële bedrijvigheid weer krimp zien, zo gaven Markit en Jibun Bank aan, maar minder stevig dan een maand eerder. De inkoopmanagersindex kwam met een stand van 47,2 uit op het hoogste peil sinds februari. In juli stond de graadmeter nog op 45,2 en een jaar geleden op 49,3.