Europese beurzen lager rond middaguur

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur lager. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,9 procent tot 519,01 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,0 procent op 18.400,57 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 2,0 procent op 7.838,52 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,4 procent lager op 8.211,33 punten. "De Europese verkiezingen hebben voor een aardverschuiving gezorgd. Maar wel op een andere manier dan van tevoren verwacht werd", zei marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank in een commentaar. "Analisten rekenden namelijk op een flinke verschuiving naar rechts. En hoewel de rechtse partijen zeker zetels hebben gewonnen, is het niet de winst waar vooraf rekening mee werd gehouden." De oproep van de Franse president Emmanuel Macron tot nieuwe parlementsverkiezingen zorgde dat de Franse beurs stevig onder druk kwam te staan. Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild noemde de zet van Macron "een grote gok". De risico's voor de Europese politiek zijn volgens Vranken "duidelijk toegenomen". Daarnaast worden deze week het rentebesluit van de Fed en de Amerikaanse inflatie, beide voor woensdag op de agenda, als belangrijke tests voor de markten gezien, zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "De sterke banencijfers van vrijdag suggereren dat de Fed voorlopig de rente hoog zal moeten houden. Beleggers zullen de nieuwe prognoses van de Fed over de timing en frequentie van renteverlagingen goed in de gaten willen houden. Zeker nadat de ECB afgelopen week wel besloot de rente te verlagen", aldus Blekemolen. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag 3 basispunten hoger op 4,457 procent, terwijl de tweejaarsrente 1 basispunt steeg tot 4,880 procent. Olie werd maandag 0,2 procent duurder op 75,66 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0743. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0795 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0800 op de borden. Bedrijfsnieuws In Parijs was Michelin de enige stijger in de hoofdindex met een winst van 0,5 procent. Banken hadden het moelijk. Societe Generale verloor circa 7,5 procent, BNP Paribas daalde 5,2 procent en Engie noteerde 4,7 procent lager. In Frankfurt ging Commerzbank 2,0 procent lager en was daarmee een van de sterkste dalers. In Amsterdam ging Ahold Delhaize aan kop met een winst van 0,4 procent. ASML bungelde onderaan met een verlies van 1,5 procent. In Brussel was Syensqo de enige stijger in de hoofdindex met een winst van 0,4 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag een iets lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 0,1 procent lager op 5.346,99 punten. De Dow Jones index eindigde 0,2 procent in het rood op 38.798,99 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 17.133,13 punten. Bron: ABM Financial News

