Valuta: euro zwakker na uitslag Europese verkiezingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro staat maandag onder druk, nadat de Europese verkiezingen forse tegenvallers opleverden voor de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Franse president Emmanuel Macron. De euro noteerde 0,5 procent lager tegenover de dollar op 1,0751. "De extreemrechtse Marine Le Pen kreeg 32 procent van de Franse stemmen, een schokkende uitslag die Macron ertoe aanzette om meteen nieuwe verkiezingen uit te schrijven in Frankrijk om de zaken recht te zetten", aldus Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank. Rechtse partijen wonnen terrein, maar de centrale EU-gezinde partijen blijven stevig aan de macht in Brussel. De stap van Macron om het parlement te ontbinden wordt dan ook als verrassend gezien. De euro verzwakte vrijdag al doordat de dollar aansterkte na een sterk Amerikaans banenrapport. Dat rapport is belangrijk voorafgaand aan de beleidsvergadering van de Federal Reserve deze week. De markt denkt niet dat de Fed woensdagavond de rente zal verlagen. De dollar sterkte vorige week aan met 0,3 procent ten opzichte van een mandje met andere valuta. "Ik geloof dat de impact van het politieke gedoe van korte duur zal zijn, maar een havikige uitkomst van de Fed komende woen Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.