ING zet PostNL op kooplijst

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het advies voor het aandeel PostNL verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel van 1,30 naar 1,65 euro. Dat bleek maandag uit een analistenrapport. De analisten zagen een versnelling in de pakketvolumes in maart en april en een voorzichtige vooruitblik voor de winst door PostNL met ruimte voor meevallers. Een mogelijke verlaging van het aantal dagen waarop PostNL post moet bezorgen, kan leiden tot een aanzienlijke structurele kostenverlaging voor het Nederlandse postbedrijf. Daarbij ziet ING potentiële waarde in speculatie over een toekomstige fusie, naar aanleiding van de ontwikkeling bij het Britse Royal Mail waar grootaandeelhouder Daniel Kretinsky een bod heeft gedaan op alle uitstaande aandelen. Zo'n scenario is niet uitgesloten voor PostNL, denkt ING. Kretinsky heeft al een belang van bijna 30 procent in PostNL. Het aandeel PostNL is tenslotte "zeer aantrekkelijk" gewaardeerd met een hoog dividendrendement, hetgeen volgens analist Marc Zwartsenburg een hogere koers rechtvaardigt. Het aandeel PostNL steeg maandag 7,5 procent naar 1,39 euro. Bron: ABM Financial News

