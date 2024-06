Weinig spannende opening Wall Street verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een licht lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de openingsbel 0,1 procent in het rood. Beleggers wachten op een rentebesluit van de Federal Reserve woensdag, voorafgegaan door nieuwe inflatiecijfers. De markt verwacht niet dat de Fed woensdag in actie komt, ondanks dat de ECB afgelopen week wel de rente verlaagde. "We denken dat [voorzitter Jerome] Powell elke speculatie over een verdere renteverhoging waarschijnlijk zal bagatelliseren, omdat we geen tekenen zien dat de economie oververhit is", zeiden analisten van Danske Bank. Zij denken dat de Fed het huidige renteniveau voldoende restrictief vindt, ook als de inflatie nog wat stijgt. De olieprijs steeg ongeveer een procent. WTI-olie voor juli werd 1,1 procent duurder op 76,39 dollar en Brent-olie kostte 80,44 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0754. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0802 op de borden. Bedrijfsnieuws Nvidia voert vandaag een aandelensplitsing door. Voor elk aandeel ontvang een aandeelhouder tien nieuwe aandelen, waardoor de koers weer rond 120 dollar uitkomt, na te zijn gestegen tot 1.200 dollar in de afgelopen maanden. Het aandeel lijkt 0,5 procent lager te openen op 120,89 dollar. AMD opent naar verwachting bijna 3 procent lager, nadat Morgan Stanley het aandeel van de kooplijst haalde. Het aandeel is volgens de bank stevig gewaardeerd, terwijl er zorgen zijn of AMD wel kan concurreren met rivalen als Nvidia of Broadcom. Apple steeg 0,5 procent voorafgaand aan een conferentie van ontwikkelaars waar Tim Cook een toespraak zal houden. Er wordt gerekend op een strategie van Apple voor AI-software. Diamond Offshore Drilling steeg ruim 8 procent voorbeurs. Het bedrijf laat zich overnemen door Noble voor 1,6 miljard dollar in aandelen en contanten. GameStop steeg voorbeurs 1,8 procent. Vrijdag daalde het aandeel 39 procent, nadat Keith Gill, de handelaar bekend als Roaring Kitty, vrijdag een livestream gebruikte om zijn positieve advies over het aandeel toe te lichten. KKR, CrowdStrike en GoDaddy worden deze maand opgenomen in de S&P500-index. De aandelen stegen fors op het nieuws: KKR met 8 procent en CrowdStrike met 6 procent. Slotstanden Wall Street bleef vrijdag dicht bij huis. De S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 5.346,99 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 38.798,99 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 17.133,13 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.