Reinet: onopvallend miljardenbedrijf aan het Damrak

Reinet Investment is – sinds 2017 - een van de onopvallende beursnoteringen aan Euronext in Amsterdam, maar wel een miljardenbedrijf met een interessante conservatieve strategie die vruchten afwerpt.

De man achter Reinet is de Zuid-Afrikaanse miljardair Johann Rupert. Hij heeft zijn vermogen aan zijn succesvolle vader Anton Rupert te danken. Vader Anton begon in 1940 in zijn garage met het rollen van sigaretten naast zijn baan als scheikundeleraar.

Veertig jaar later was hij, onder meer via een overname van Rothmans en Dunhill, de vierde tabaksproducent van de wereld en een expert in het bouwen van merken. Intussen richtte Anton via zijn holding Richemont met de sigarettenwinst in 1988 een Zwitsers luxeconcern op met merken als Cartier en Piaget.

Later werden Van Cleef & Arpels en Montblanc daaraan toegevoegd. De tabakproductie werd in 1999 onderdeel van British American Tobacco (BAT). Het restant van het aandeel in BAT werd in 2008 afgesplitst van Richemont en kreeg onder de naam Reinet in 2017 een notering in Amsterdam.

Beer en bier

Na het overlijden van Anton in 2006 werd zijn zoon Johann de grote baas. Over Johann is veel minder bekend; wel zijn bijnaam Rupert the Bear, naar het ruim honderd jaar oude avontuurlijke Britse stripfiguur.

Forbes schat Rupert op $11 miljard, mede op grond van de waarde van de belangen in beursfondsen Richemont (9%), Reinet (27%) en Remgro (9%). Dat laatste is, net als Reinet, een investeringsfonds. Het staat genoteerd aan de beurs van Johannesburg met een marktkapitalisatie van €3,5 miljard, bezit aandelen in onder meer Heineken en verkocht eerder een groot aandeel in Unilever South Africa.

Inmiddels is Johanns zoon Anton jr. ook actief als commissaris van de familiebelangen in Richemont en Remgro. Reinet zelf is vooral bekend van het resterende belang van 2,1% in British American Tobacco (BAT), goed voor 27% van de waardering van zo’n €1,5 miljard.

Een tweede investering betreft de overname van private equity-fondsen uit de boedel van Lehmann Brothers in 2009, die verder gingen onder de naam Trilantic Capital Partners.

Sterke pensioeninvestering

Maar ongeveer de helft van de waarde van Reinet bestaat uit het 49,5%-belang in de Britse pensioenverzekeraar Pension Insurance Corporation (PIC). PIC is met 300.000 klanten en een vermogen van circa €55 miljard een van de grotere Britse pensioenverzekeraars.

In december bleek dat PIC, waarin ook Abu Dhabi (Investment Authority), China (Legend Holding) en CVC aandeelhouder zijn, te koop stond via investeringsbank JP Morgan. KKR, Apollo en Carlyle overwogen ieder een bod. In de media werd een bedrag van €5,8 miljard genoemd.

Daarna was er geen nieuws meer over de mogelijke verkoop. Jeremy Apfel, managing director Corporate Affairs van PIC: “Wij geven op dat soort berichten nooit enig commentaar. U moet bij de aandeelhouders zijn.” Reinet reageert niet op een verzoek om informatie over de mogelijke afstoting van PIC.

PIC groeit hard in waarde. In de eerste maanden van 2024 zijn vijf pensioenfondsen toegevoegd, onder meer door de volledige buy-in van de Britse pensioendochter van het Zuid-Afrikaanse De Beers voor 870 miljoen pond en de Next Group met ruim 500 miljard pond vermogen.

Tracy Blackwell, medeoprichter van PIC in 2006 en nog steeds de CEO, acht zich verplicht om de pensioengelden voor Britten maatschappelijk relevant te investeren. Zo stak PIC al 12 miljard pond in Britse infrastructuur, en investeert het momenteel in projecten voor betaalbare woningen.

Stabiele investering

De koers van Reinet is nogal volatiel, maar steeg sinds november 2017 gestaag, van zo’n €18 tot €24 eind mei 2024. Wie in 2017 instapte op €18, en zich niet liet intimideren door de flinke koersdaling in 2019 tot net onder de €13, heeft een stabiele belegging aan Reinet.

De strategie is behoudend, conform de verwachtingen van oud geld. Reinet Investment kent een fondsstructuur waarbij de familie Rupert de absolute macht heeft en 100% eigenaar is van de fondsbeheerder. Indien aandeelhouders de fondsbeheerder willen veranderen kan dat alleen met een statutenwijziging met een versterkte meerderheid.

De fondsbeheerder (de familie Rupert) krijgt een jaarlijkse management fee van 1 procent en een performance fee van 10 procent. Reinet had eind maart 2024 een waarde van bijna €6,2 miljard - €450 miljoen meer dan eind 2023, voornamelijk vanwege de belangen in PIC en BAT.

Reinet noteert met een beurswaarde van nu ruim €4,3 miljard tegen een discount van zo’n 30%; voor een investeringsfonds niet ongebruikelijk. De nettowaarde per aandeel van €36,11 ligt ruim boven de beurskoers van €24. Maar er stroomt in het komende jaar meer dan €18 per aandeel aan cash in, als het belang in pensioenverzekeraar PIC tegen boekwaarde wordt verkocht.