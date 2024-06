Futures kleuren lichtrood en de VIX slaapt nog, maar dat kan woensdag veranderen

De futures duiden op een 0,3% lagere opening voor de AEX. Beleggers zullen waarschijnlijk hun kruit droog willen houden met het oog op het Amerikaanse rentebesluit van woensdag.

Vandaag is er niet veel te beleven, behalve de stock split van Nvidia, die vrijdag na sluiting van Wall Street is doorgevoerd en vandaag zijn beslag krijgt. Ook morgen is de agenda grotendeels leeg, in binnen- én buitenland. Helaas voor Flow Traders ligt paniekbarometer VIX er bijzonder kalmpjes bij:



Maar dat zou later in de week zomaar kunnen veranderen. Woensdag verschijnt er in de VS weer een inflatiecijfer en enkele uren later neemt de Fed een rentebesluit, waarbij ook weer een nieuw dot plot wordt overhandigd. Indicaties dat de Fed eerder of juist lager een renteverlaging overweegt, kunnen de aandelen- en obligatiemarkten (en in het kielzog de dollar en de goudprijs) behoorlijk in beweging krijgen. Ook het Japanse rentebesluit en de jaarvergadering van Tesla kunnen voor rumoer gaan zorgen. Verderop blikken we uitgebreid vooruit op de beursweek.

Voorlopige uitslag Europese verkiezingen

Eerst naar vandaag. Hoewel de verkiezingen voor het Europees Parlement doorgaans geen invloed hebben op het koersverloop van de beurzen, zijn ze voor beleggers wel degelijk relevant. Gisteravond laat bleek dat er een behoorlijke verschuiving heeft plaatsgevonden naar rechts.

In Frankrijk haalde het Rassemblement National van Marine Le Pen meer dan dubbel zoveel stemmen als de partij van president Macron, waardoor de laatste zich genoodzaakt zag nieuwe verkiezingen uit te schrijven. In Duitsland behaalde de regerende SPD nog niet eens de helft van het aantal stemmen dat oppositiepartij CDU binnenharkte en werd de partij ingehaald door de radicaal rechtse AfD. In Italië werd de partij van Meloni de grootste. In Nederland werd de PVV tweede, met vijf zetels, maar werd GroenLinks-PvdA nog wel de grootste.

Verdeeldheid op Aziatische beurzen

Het beeld op de Aziatische beurzen is verdeeld: groene koersen in Japan, rode in Zuid-Korea. De beurzen in China zijn weer eens gesloten, nu vanwege het Dragon Boat Festival. Ook in Australië houdt de beurs de deuren dicht.

Dat de Nikkei het goed doet, komt vermoedelijk doordat de Japanse economie er iets minder slecht voor staat dan eerder werd gemeld. Het BBP daalde in het eerste kwartaal met 1,8% op jaarbasis, terwijl een eerdere raming nog wees op een daling van 2%. Beleggers lijken wel een afwachtende houding aan te nemen met het oog op het Amerikaanse (woensdag) en Japanse (vrijdag) rentebesluit.

Hier de standen van de belangrijkste indices, geklokt om 08.00 uur:

Nikkei 225: +0,9%

TOPIX (Japan): +0,9%

Shanghai Shenzhen CSI 300: gesloten

Shanghai Composite index: gesloten

Hang Seng (Hongkong): gesloten

Kospi (Zuid-Korea): -0,2%

Techaandelen buiten China scoorden wisselend:

Samsung: -1,4%

TSMC: -1,7%

Advantest: +1,1%

Wall Street sluit lichtjes in de min

Wall Street reageerde vrijdag aanvankelijk goed op de sterke Nonfarm Payrolls. Maar in het zicht van de haven verdampte de winst weer, al blijven de verliezen beperkt. Dit zijn de slotstanden:

S&P 500: 5.346,99 punten (-0,1%)

Dow Jones: 38.798,99 punten (-0,2%)

Nasdaq: 17.133,13 punten (-0,2%)

De koers van Nvidia daalde fractioneel aan de vooravond van de aandelensplitsing.

GameStop -40% na spectaculaire achtbaanrit

Spectaculairder was de koersontwikkeling van GameStop. De retailer in computerspellen kondigde aan dat het 75 miljoen aandelen wil verkopen. Ook presenteerde GameStop cijfers die niet denderend waren: een omzetdaling en een aanhoudend verlies.

Er was ook nog een livestream van Keith Gill ('Roaring Kitty'), die naar eigen zeggen een forse positie in GameStop had genomen, in zowel aandelen als call-opties. Maar de koers leek vooral te reageren op het nieuws van GameStop zelf. Na een wilde achtbaanrit, waarbij de handel diverse malen werd stilgelegd, eindigde de koers 40% lager.





De koersrit sinds Roaring Kitty ten tonele verscheen, heeft beleggers heel rijk gemaakt, maar ongetwijfeld ook slachtoffers opgeleverd.

De indicatoren:

De futures duiden op een lichtrode opening van de Europese beurzen.

China was dicht, het beeld elders was gemengd.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) getuigt met een stand van 12,92 nog altijd van een relaxte stemming.

De euro noteert 1,0753 ten opzichte van de dollar.

De Amerikaanse tienjaarsrente staat op 4,45%. Dat is 4 basispunten minder dan een week geleden. De Nederlandse doet 2,92%.

De goudprijs staat fractioneel lager op $2.293 per troy ounce.

De olieprijzen staan 0,5% in de plus. Voor een vat WTI betaalt u $75,62 en voor een vat Brent $79,69.

Ook het digitale goud, bitcoin, noteert 0,5% hoger: u kunt de munt kopen voor $69.534.

Nieuws, adviezen, shorts en agenda

IMCD op overnamepad:

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Met deze ochtend het bericht dat de activistische aandeelhouder Elliott zijn pijlen richt op Southwest Airlines. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts. AkzoNobel zien we niet vaak in dit lijstje staan.

Adviezen

Dat is lekker wakker worden voor Besi: het aandeel is door Deutsche van de verkooplijst gehaald:

Besi: naar €140 van €115 en advies omhoog van Verkopen naar Houden - Deutsche Bank

Unilever: naar €57 van €55 en kopen - Kepler Cheuvreux

Agenda deze week: twee rentebesluiten

Afgelopen week besloot de ECB ondanks tegenvallende inflatiecijfers de rente te verlagen. Komende week staan er nog twee belangrijke rentebesluiten op de rol: van de Federal Reserve en de centrale bank van Japan. Ook komen er diverse inflatiecijfers door.

Maandag 10 juni: aandelensplitsing Nvidia



Vandaag is een stilte-voor-de-storm-dag. Het Japanse BBP en de Nederlandse industriële productie zijn al bekendgemaakt. Daarna is de agenda zo goed als leeg.

Verder krijgt de splitsing van het aandeel Nvidia vandaag zijn beslag. Voor elk aandeel krijgen beleggers er 9 bij. De koers wordt door 10 gedeeld. Zo'n stock split zou in principe niet uit moeten maken voor de koers, maar omdat het aandeel (dat boven de $1.200 noteert) een stuk toegankelijker wordt voor kleinere beleggers, kan er toch een opwaarts effect zijn.

Dinsdag 11 juni: Nederlandse inflatiecijfers



Ook morgen valt er weinig te beleven. Het belangrijkste macro-cijfer is de Nederlandse inflatie over mei. Dit is een definitief cijfer. Een snelle raming wees op een inflatie van 2,7% op jaarbasis. De Belgische retailer Colruyt publiceert jaarcijfers over het gebroken boekjaar 2023/204. En de OPEC, die vorige week nog besloot om de productieverlaging te verlengen, publiceert een nieuw maandrapport over de oliemarkt.

Woensdag 12 juni: inflatie VS en rentebesluit Fed (+dot plot)



Woensdag barst het echt los. Eerst wordt de Chinese inflatie bekend gemaakt. Deze is naar verwachting gestabiliseerd op 0,3% op jaarbasis.

Om 14.30 uur volgt de Amerikaanse inflatie. Die is nog steeds te hoog. Economen verwachten dat de inflatie uitkomt op 3,4% op jaarbasis (= stabiel) en 0,2% op maandbasis (iets minder dan de 0,3% van april). De kerninflatie (zonder voedingsmiddelen en energie) is naar verwachting iets afgekoeld naar 3,5% YoY (versus 3,6% in april) en 0,3% MoM (= stabiel).

Hier de ontwikkeling van de 'gewone' inflatie. 2% is het streven.



's Avonds kan de Federal Reserve daar meteen op reageren met een rentebesluit, compleet met nieuwe economische groeiramingen en dot plot (een puntengrafiek die de renteverwachtingen van alle Fed-bestuurders voor de komende jaren weergeeft). Met name de laatste zal met interesse worden bekeken. Dat de Fed het huidige renteniveau (5,25 tot 5,50%) woensdag handhaaft, is nagenoeg zeker. De grote vraag is wat er hierna gaat gebeuren. Daar biedt de dot plot mogelijk inzicht in.

Sinds vrijdag bleek dat de arbeidsmarkt er een stuk sterker voor staat dan gehoopt en verwacht, zowel qua banengroei als wat loonontwikkeling betreft, verwacht de markt dat een renteverlaging nog wel een tijd op zich laat wachten.

Volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME Group wordt de kans op een renteverlaging op 18 september nu ingeschat op 47,1%. Dat was vorige week nog 69%. De kans dat het op 7 november gebeurt, vlak na de Amerikaanse presidentsverkiezingen, wordt nu ingeschat op 61%. De kans dat de Fed dit jaar helemaal niks meer doet, is nog steeds klein: 15%.

De cijfers van Broadcom, na sluiting van Wall Street, raken er waarschijnlijk wat door ondergesneeuwd. Dat geldt ook voor de jaarvergadering van Aegon, waarvoor u naar Bermuda moet reizen als u er fysiek bij wil zijn.

Donderdag 13 juni: Amerikaanse PPI en cijfers Adobe



Donderdag gaat het aandeel Eurocommercial Properties ex-dividend. In de VS verschijnen de producentenprijzen, een andere inflatiemaatstaf. Hier wordt een lichte afkoeling verwacht. De producentenprijzen zijn naar verwachting met 0,2% gestegen, tegen 0,5% in april.

Ook start die dag de G7-top in het Italiaanse Bari. Daar zullen onder andere de situaties in Oekraïne en Gaza worden besproken, maar veel impact op de beurs hebben dit soort toppen doorgaans niet.

Na sluiting van Wall Street opent Adobe de boeken over het tweede kwartaal.

... en jaarvergadering Tesla over omstreden beloningspakket Musk

Verder staat de jaarvergadering van Tesla op het programma, waar de omstreden megabeloning van $56 miljard voor topman Elon Musk wordt besproken. Begin dit jaar blokkeerde een rechter in Delaware dit beloningspakket, waarop Musk aankondigde dat hij een deel van het bedrijf wilde verplaatsen van Delaware naar Texas.

Twee invloedrijke adviesbureaus voor aandeelhouders - Institutional Shareholder Services and Glass Lewis - hebben aandeelhouders opgeroepen om tegen het beloningsplan te stemmen. Diverse grootaandeelhouders, waaronder het Noorse staatsinvesteringsfonds NBIM, geven daar gehoor aan. Maar veel hangt ook af van particuliere beleggers: zij bezitten zo'n 44% van van de stukken, meer dan in welk ander S&P 500-bedrijf ook. Het is de vraag of er veel gaan stemmen, maar ze kunnen wel het verschil maken.

Ongeacht de uitkomst van de stemming, is de kans groot dat er nog vele rechtszaken over die beloning zullen volgen.

Vrijdag 14 juni: rentebesluit Bank of Japan



Vrijdag volgt er nóg een rentebesluit: van de centrale bank van Japan. Daar ligt de rente veel lager dan hier: +0,1% (tot afgelopen maart zelfs acht jaar lang (!) negatief). Maar de inflatie is ook daar inmiddels te hoog: 2,5%.



Bovendien zijn de lonen in Japan de afgelopen maanden fors gestegen. Dat wakkert de angst voor een strikt monetair beleid aan. Dit kan ofwel door de rente te verhogen, ofwel door het mes te zetten in de terugkoop van obligaties.

Ook gaat het aandeel Aegon ex-dividend. In de VS verschijnen nog twee interessante cijfers: de importprijzen en het 'kleine' consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de week:

MAANDAG 10 JUNI 2024



00:50 Economische groei - Eerste kwartaal def. (Jap)

06:30 Industriële productie - April (NL)

13:00 FuelCell - Cijfers tweede kwartaal (VS)



DINSDAG 11 JUNI 2024



00:00 Colruyt - Jaarcijfers

06:30 Inflatie - Mei def (NL)

08:00 Werkloosheid - April (VK)

09:00 D'Ieteren ex €3,75 dividend

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Mei (VS)

13:30 Eurocommercial - Jaarvergadering

14:00 Maandrapport OPEC (Oos)



WOENSDAG 12 JUNI 2024



03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Mei (Chi)

06:30 Faillissementen - Mei (NL)

08:00 Inflatie - Mei def. (Dld)

08:00 Industriële productie - April (VK)

08:00 Handelsbalans - April (VK)

09:00 Eurocommercial Properties ex €1,06 dividend

13:00 Lennar - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - Mei (VS)

15:00 Aegon - Jaarvergadering

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

20.00 Federal Reserve - Econ. ramingen en dot plot (VS)

20:30 Federal Reserve - Toelichting Powell (VS)

22:00 Broadcom - Cijfers tweede kwartaal (VS)



DONDERDAG 13 JUNI 2024



09:00 Eurocommercial ex €1,06 dividend

11:00 Industriële productie - April (eur)

13:00 Flow Traders - Jaarvergadering

14:30 Producentenprijzen - Mei (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Onward Medical - Jaarvergadering

00:00 Tesla - Jaarvergadering (VS)

22:00 Adobe - Cijfers tweede kwartaal (VS)



VRIJDAG 14 JUNI 2024



06:30 Internationale handel - April (NL)

07:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

08:45 Inflatie - Mei def. (Fra)

09:00 Aegon ex €0,16 dividend

11:00 Handelsbalans - April (eur)

14:30 Importprijzen - Mei (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Juni vlpg (VS)

Veel succes en vooral plezier vandaag!