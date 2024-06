Deutsche Bank verhoogt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 15,00 naar 16,00 euro en handhaafde het Houden advies. Dat bleek maandag uit een rapport van de Duitse bank. ABN AMRO is sinds de beursnotering in 2015 niet echt gegroeid, maar het hoge rendement maakte dat doorgaans goed, stelde analist Benjamin Goy. De substantiële stijging van de risicowegingen van leningen in het afgelopen jaar en de aangekondigde overname van de Duitse private bank Hauck Aufhäuser Lampe heeft het opgebouwde kapitaaloverschot echter grotendeels uitgehold. Daarom verlaagt Deutsche Bank zijn verwachtingen voor toekomstige aandeleninkopen, maar Goy blijft er wel op rekenen dat ABN AMRO voor 500 miljoen euro per jaar aan eigen aandelen kan blijven inkopen. Dit levert een totaal kapitaalrendement op van 10,7 procent, wat marginaal meer is dan het gemiddelde is voor de Europese bankensector. Het koersdoel gaat omhoog vanwege de overname van HAL naar 16,00 euro en met een slotkoers afgelopen vrijdag van 15,99 euro blijft het advies op Houden staan. Bron: ABM Financial News

