AEX zet recordreeks vermoedelijk voort

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een nipt hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,2 procent in het groen.

Donderdag koerste de AEX index al een half procent hoger naar een recordstand van 923,36 punten, op de dag dat de Europese Centrale Bank voor het eerst sinds 2019 de rente verlaagde.

Dit was evenwel geen verrassing en dus hoopte de markt tijdens de toelichting van voorzitter Christine Lagarde te horen wat de ECB van plan is in de rest van 2024.

Marktanalist Elwin de Groot van Rabobank zei tegen ABM Financial News dat ook die toelichting “eigenlijk geen grote verrassingen opleverde”. De analist noemde het interessant dat de ECB zegt meer vertrouwen te hebben gekregen over het bereiken van haar doelstelling, terwijl de meest recent loon- en inflatiecijfers "toch wel iets tegenvielen".

"Dus, paradoxaal gezien, vaart de ECB nu meer op verwachtingen en vertrouwen, terwijl ze juist zegt volledig 'data-afhankelijk' te zijn…", merkte De Groot op. Rabobank rekent nog wel altijd op nieuwe renteverlagingen in september en december.

Op Wall Street kwamen de hoofdindices donderdag amper van hun plaats, in aanloop naar de publicatie vanmiddag van het banenrapport, dat ook wel wordt beschouwd als 's wereld belangrijkste macrocijfer.

Een zwak banenrapport zal de hoop voeden op renteverlagingen door de Federal Reserve later dit jaar. Een tegenvallend rapport van loonstrookjesverwerker ADP afgelopen woensdag lijkt een goed voorteken voor een afkoelende banenmarkt in de VS.

Economen gepolst door Dow Jones rekenen op een toename van 190.000 banen, na een tegenvallende stijging van 175.000 in april, terwijl de loongroei op jaarbasis 3,9 procent bedroeg.

De rentes in de VS daalden donderdag in aanloop naar het rapport voor de zesde handelsdag op rij, en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vanochtend op 4,30 procent. Eerder dit jaar piekte de rente meerdere malen rond de 4,7 procent.

De Aziatische beurzen noteerden vanochtend verdeeld. De KOSPI index Seoel steeg krap een procent en ook Sydney noteerde in het groen, terwijl de beurzen in Tokio, Hongkong en Shanghai licht terrein prijs gaven.

In China bleek de export in mei op jaarbasis met 7,6 procent te zijn gestegen. Dat was meer dan economen hadden voorzien. De import steeg daarnaast met 1,8 procent. Dit was juist minder dan verwacht.

De Amerikaanse olie-future sloot daarnaast donderdagavond in New York 2,0 procent hoger op 75,55 dollar per vat. Vanochtend steeg de future met 0,3 procent licht verder.

Bedrijfsnieuws

Berenberg verhoogde het koersdoel voor ASR Nederland van 56,40 naar 57,00 euro en voor ASMI van 640,00 naar 720,00 euro. Beide aandelen blijven op de kooplijst van Berenberg. En handelaar Bert van der Pol van Today’'s Group wees op een koopaanbeveling van Barclays voor ING.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde donderdagavond fractioneel naar 5.352,96 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 38.886,17 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent lager op 17.173,12 punten.