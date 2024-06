Verdeeld beeld in Azië in aanloop naar banenrapport VS

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden vrijdagochtend verdeeld. De KOSPI index Seoel steeg krap een procent en ook Sydney noteerde in het groen, terwijl de beurzen in Tokio, Hongkong en Shanghai licht terrein verloren.

In China bleek de export in mei op jaarbasis met 7,6 procent te zijn gestegen. Dat was meer dan economen hadden voorzien. De import steeg daarnaast met 1,8 procent. Dit was juist minder dan verwacht.

Op Wall Street kwamen de hoofdindices donderdag amper van hun plaats, in aanloop naar de publicatie vanmiddag van het banenrapport, dat ook wel wordt beschouwd als 's wereld belangrijkste macrocijfer.

Een zwak banenrapport zal de hoop voeden op renteverlagingen door de Federal Reserve later dit jaar. Een tegenvallend rapport van loonstrookjesverwerker ADP afgelopen woensdag lijkt een goed voorteken voor een afkoelende banenmarkt in de VS.

Economen gepolst door Dow Jones rekenen op een toename van 190.000 banen, na een tegenvallende stijging van 175.000 in april, terwijl de loongroei op jaarbasis 3,9 procent bedroeg.

De rentes in de VS daalden donderdag in aanloop naar het rapport voor de zesde handelsdag op rij, en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vanochtend op 4,30 procent. Eerder dit jaar piekte de rente meerdere malen rond de 4,7 procent.

De Amerikaanse olie-future sloot daarnaast donderdagavond in New York 2,0 procent hoger op 75,55 dollar per vat. Vanochtend steeg de future met 0,3 procent licht verder.

De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een verdeelde opening.