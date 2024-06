Berenberg verhoogt koersdoel ASMI fors Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor ASMI verhoogd van 640,00 naar 720,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek uit een sectorrapport van de zakenbank. "We verwachten meer orders voor 2 nanometer in de komende kwartalen", schreef Berenberg. Sterker, volgens de bank is ASMI de toeleverancier van de halfgeleiderindustrie die het meest zal profiteren van de komst van 2 nanometer met zijn verpakkingstechnologieën ALD en Epitaxy. "Daarnaast wint het bedrijf ook marktaandeel in de markt voor DRAM." Het aandeel ASMI sloot donderdag in Amsterdam op 675,20 euro. Bron: ABM Financial News

