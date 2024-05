Europese beurzen openen voorzichtig hoger

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een iets hogere opening tegemoet,

IG voorziet een openingswinst van 23 punten voor de Duitse DAX en een plus van 10 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt echter 14 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd, waarbij meerdere indices de records aangescherpten.

Het was een prima week voor de Europese aandelenbeleggers en er werden overwegend sterke weekresultaten behaald en links en rechts scherpten ook sommige indices de recordstanden (verder) aan. Dit gold voor onder meer de brede Euro Stoxx 600, DAX, AEX en de FTSE in Londen. Ook in andere landen ging het goed, maar bijvoorbeeld in de periferie zijn sommige records nog ver weg na de Griekse schuldencrisis van 2012.

De markten kregen afgelopen week veel steun van een per saldo goed cijferseizoen, maar met wel veel onderlinge verschillen. En ook anticiperen beleggers erop dat de Europese Centrale Bank deze zomer de rente zal gaan verlagen en dat de economische vooruitzichten zullen verbeteren.

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank bleek vrijdag dat de ECB vermoedelijk in juni al wil gaan beginnen met het verlagen van de rente.

"De vrijgegeven notulen van de bijeenkomst van de Europese Centrale Bank in april bevestigen dat de bank tijdens de bijeenkomst in juni zal beginnen met het verlagen van de rente, behoudens grote verrassingen in de komende vier weken", zei econoom Carsten Brzeski van ING.

Beleggers houden er rekening mee dat de Federal Reserve in de herfst zal volgen.

Uit het VK kwam het nieuws dat de Britse economie in het eerste kwartaal op kwartaalbasis is gegroeid met 0,6 procent. Op jaarbasis groeide de economie met 0,2 procent. Dat was ook beter dan de 0,4 procent die economen hadden verwacht.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt won Siemens Energy 4,1 procent, gevolgd door Zalando, Munich Re en Infineon met winsten van 3,0 tot 3,3 procent. BASF en Symrise hadden het zwaarder en verloren 2,1 en 1,5 procent.

In Parijs werd de hoogste dagwinst opgeëist door Teleperformance met een winst van 3,8 procent, gevolgd door Legrand met een plus van 2,8 procent. Airbus was de grootste daler en verloor 1,6 procent

In Amsterdam wist Randstad 2,6 procent bij te schrijven en verloor UMG 3,0 procent.

In Brussel was de dagwinst voor UCB met een plus van 3,6 procent, terwijl Solvay 2,2 procent terrein verloor.

Euro STOXX 50 5.085,05 (+0,6%)

STOXX Europe 600 520,76 (+0,8%)

DAX 18.772,85 (+0,5%)

CAC 40 8.219,14 (+0,4%)

FTSE 100 8.433,76 (+0,6%)

SMI 11.753,70 (+1,3%)

AEX 910,59 (+0,7%)

BEL 20 4.013,33 (+0,7%)

FTSE MIB 34.657,35 (+0,9%)

IBEX 35 11.105,50 (+0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een hogere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag overwegend licht hoger geëindigd. Ondanks wat terughoudendheid richting het weekend, wonnen de drie indexen op weekbasis wel terrein. Beleggers hebben er steeds meer vertrouwen in dat de Federal Reserve nog dit jaar begint met het verlagen van de rente. Voor september ligt die kans nu op ruim 60 procent.

"Beleggers lijken weer wat optimistischer te zijn geworden, nadat de Federal Reserve aangaf dat een renteverhoging onwaarschijnlijk is, wat beleggers weer wat gerust heeft gesteld. Een sterk kwartaalcijferseizoen heeft ook het vertrouwen in de vooruitzichten voor aandelen versterkt", zei analist Justin Blekemolen van online broker Lynx.

Toch blijft de inflatie nog altijd hoog. Zo meldde de Universiteit van Michigan vrijdag een stijging van de inflatieverwachting van 3,2 naar 3,5 procent tussen eind april en half mei. Verder daalde ook het consumentenvertrouwen, van 77,2 tot 67,4.

Volgens Joanne Hsu van de Universiteit van Michigan toonden consumenten zich bezorgd "dat inflatie, werkloosheid en rentetarieven het komende jaar weleens in een ongunstige richting zouden kunnen evolueren."

De cijfers roepen "een zweem van stagflatie op", zei Tyler Richey van Sevens Report Research. "Risicovolle activa vinden dat niet leuk", volgens de analist.

Volgende week woensdag verschijnen actuele inflatiecijfers uit de VS over de maand april. De verwachting is dat de inflatie niet voldoende is afgekoeld om de Federal Reserve het vertrouwen te geven dat de inflatie duurzaam terugkeert naar de 2,0 procent.

Een dag eerder verschijnen al de Amerikaanse producentenprijzen en de twee datasets samen vertellen meer over de ontwikkeling van de inflatie in de VS, zeiden marktanalisten van CMC Markets.

"Zowel de PPI- als de CPI-rapporten zullen waarschijnlijk een grote invloed hebben op de rente en de dollar", volgens CMC.

Hoger dan verwachte inflatierapporten kunnen de tweejaars Treasury-rente weer opdrijven naar het belangrijke niveau van 5 procent, terwijl lager dan verwachte data de tweejaarsrente terug kunnen duwen tot de buurt van 4,7 procent, zeiden de marktkenners. De Amerikaanse tweejaarsrente noteerde vrijdag 6 basispunten hoger op 4,876 procent, terwijl de tienjarige rente met 4 basispunten steeg naar 4,51 procent.

De olieprijzen daalden. Bij een settlement van 78,26 dollar werd een vat West Texas Intermediate vrijdag 1,3 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Vaccinfabrikant Novavax steeg vrijdag liefst 99 procent na de aankondiging van een licentieovereenkomst met het Franse Sanofi voor zijn Covid-vaccin vanaf 2025.

De omzet van TSMC steeg in april met 60 procent op jaarbasis, meldde de Taiwanese chipfabrikant vrijdag. De Amerikaanse notering van TSMC steeg 4,5 procent. Sectorgenoten als Nvidia en Micron Technology stegen ruim 1 tot bijna 3 procent.

Cloudcomputingbedrijf Akamai Technologies daalde 11 procent. In het eerste kwartaal kwam de aangepaste winst weliswaar boven de verwachting uit, maar de outlook voor het lopende kwartaal viel tegen.

Aanbieder van clouddiensten Dropbox wist in het eerste kwartaal de verwachtingen te verslaan. Het aandeel daalde licht.

Aandelen van lingeriemerk Victoria's Secret stegen vrijdag ruim 5 procent. In het afgelopen kwartaal verbeterde de omzet, ondanks een uitdagend klimaat in de Amerikaanse retailmarkt.

Recensiewebsite Yelp rapporteerde afgelopen kwartaal een beter dan verwachte winst maar de outlook stelde teleur en dus daalde het aandeel ruim 7 procent.

Groupon heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een vrijwel stabiele omzet geboekt, terwijl het verlies lager uitkwam. De aanbieder van voordeelcoupons wist de eigen verwachtingen te verslaan. Het aandeel won 23,5 procent.

Aandelen van restaurantketen Sweetgreen werden beloond voor sterke kwartaalcijfers. Het aandeel steeg vrijdag liefst 34 procent.

S&P 500 index 5.222,68 (+0,2%)

Dow Jones index 39.512,84 (+0,3%)

Nasdaq Composite 16.340,87 (-0,03%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag verdeeld. Van het weekend werd bekend dat de consumentenprijzen in China zijn gestegen in april, maar dat de producentenprijzen blijven dalen.

Nikkei 225 38.063.06 (-0,4%)

Shanghai Composite 3.151,94 (-0,1%)

Hang Seng 19.052,14 (+0,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0768. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0773.

USD/JPY Yen 155,80

EUR/USD Euro 1,0768

EUR/JPY Yen 167,80

MACRO-AGENDA:

06:30 Faillissementen - April (NL)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten