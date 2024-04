Kimberly-Clark verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kimberly-Clark heeft de outlook voor heel 2024 verhoogd, na een solide start van het jaar. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de fabrikant van Kleenex en Huggies-luiers. Kimberly Clark rekent nu op een autonome omzetgroei van gemiddeld 5 procent, waar eerder werd gerekend op een groei van 1 tot 5 procent. Voor de aangepaste winst per aandeel rekende het bedrijf eerder op een stijging tot maximaal 10 procent, maar dat wordt nu een groei van iets meer dan 10 procent. Eerste kwartaal In het eerste kwartaal daalde de omzet met 1,0 procent op jaarbasis, tot 5,1 miljard dollar. Maar de autonome omzetgroei kwam uit op 6 procent. Verder steeg de brutomarge met 390 basispunten op jaarbasis, naar 37,1 procent. De winst per aandeel kwam zo uit op 1,91 dollar en de aangepaste winst per aandeel op 2,01 dollar. Dat was een stijging op jaarbasis van 20 procent. Een jaar eerder werd de aangepaste winst per aandeel nog gedrukt door een valutaire tegenwind. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst per aandeel van 1,63 dollar. Het aandeel Kimberly-Clark steeg dinsdag in de voorbeurshandel 4,1 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.