Economie eurozone groeit meer dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) De economie van de eurozone is in april nog iets harder gegroeid dan verwacht. Dit bleek dinsdag uit voorlopige cijfers van S&P Global. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam uit op 52,9 tegen 51,5 een maand eerder. Dat is het hoogste niveau in 11 maanden. De verwachting lag op een index van 51,8. De inkoopmanagersindex voor de industrie bleek daarentegen licht gedaald, van 46,1 naar 45,6. Dat is de laagste stand in vier maanden. Hiervoor was een index van 46,5 verwacht. De samengestelde index steeg zo van 50,3 naar 51,4, bij een verwachting van 50,7. Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank, signaleerde voor de eurozone een goede start van het tweede kwartaal, met dank aan de dienstensector. Duitsland en Frankrijk droegen in belangrijke mate bij. De verwachting voor een renteverlaging door de ECB in juni wordt met de prijsontwikkeling volgens de econoom op de proef gesteld. Hamburg Commercial Bank verwacht dat de ECB de rente wel verlaagt, maar niet dat er vervolgens vaart wordt gemaakt. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

