Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Randstad Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft dinsdag het koersdoel voor Randstad verlaagd van 45,00 naar 43,00 euro met handhaving van het Reduceren advies. Dit bleek uit een rapport van analist Frank Claassen na de kwartaalcijfers van de uitzender voorbeurs. Ondanks een makkelijkere vergelijkingsbasis zag de analist de omzet van Randstad nog niet echt herstellen. De aangepaste EBITA kwam afgelopen kwartaal "een paar miljoen" euro lager uit dan verwacht. Claassen schreef dit toe aan druk op de brutomarge. "En de uitdagende omstandigheden hielden aan in april", voegde hij toe. De analist meent dat dit betekent dat de consensus voor het tweede kwartaal omlaag moet. "We handhaven ons Reduceren advies en verlagen ons koersdoel van 45 naar 43 euro vanwege een verwachte neerwaartse bijstelling van onze EBITA-taxaties met ongeveer 5 procent", aldus Claassen. Het aandeel Randstad daalde dinsdag 6,1 procent naar 45,57 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.