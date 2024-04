Beursblik: minder omzet en winst voor Tesla verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Tesla opent dinsdag nabeurs de boeken, waarbij de markt rekent op een lagere winst en omzet in het eerste kwartaal van 2024.

Analisten geraadpleegd door FactSet rekenen op een aangepaste winst per aandeel van 0,49 dollar en een omzet van 22,3 miljard dollar. In het eerste kwartaal van 2023 behaalde Tesla een aangepaste winst per aandeel van 0,85 dollar op een omzet van 23,3 miljard dollar.

Begin april werd al bekend dat de Amerikaanse fabrikant van elektrische voertuigen afgelopen kwartaal minder auto's heeft afgeleverd. Dat waren er in het eerste kwartaal 386.810, ruim minder dan de 423.000 die analisten geraadpleegd door FactSet verwachtten. Er werden 433.371 exemplaren geproduceerd. Hier rekenden analisten op 457.000 stuks.

Het verschil tussen leveringen en productie impliceert dat er ongeveer 46.000 elektrische voertuigen in voorraad zijn, "wat bevestigt dat er naast het bekende knelpunt in de productie ook een serieus vraagprobleem kan zijn", zeiden analisten van Deutsche Bank destijds in een reactie op de productiecijfers.

Persbureau Reuters en andere media meldden afgelopen zaterdag dat Tesla de prijzen van zijn Model Y, Model X en Model S voertuigen met 2.000 dollar heeft verlaagd in de VS.

Tesla werd in het eerste kwartaal met verschillende uitdagingen geconfronteerd, zoals de aanvallen van Houthi-rebellen in de Rode Zee. Deze verstoorden de aanvoer van onderdelen. De fabrikant schortte in januari tijdelijk de productie in de Duitse fabriek buiten Berlijn op als gevolg van een tekort aan onderdelen. In maart staken milieuactivisten de infrastructuur in de buurt van diezelfde fabriek in brand, waardoor er opnieuw een productieverstoring ontstond.

Daarbij lag de vraag naar Tesla-voertuigen eind vorig jaar hoger, toen sommige Model 3-klanten zich haasten om te profiteren van aflopende belastingvoordelen, aldus RBC Securities.

In het vierde kwartaal van 2023 behaalde Tesla een aangepaste winst per aandeel van 0,71 dollar en een omzet van bijna 25,2 miljard dollar. Verder werden er 494.989 voertuigen geproduceerd en 484.507 exemplaren afgeleverd in de laatste drie maanden van 2023.

Volgens RBC is voor beleggers de belangrijkste vraag in hoeverre de missers in het afgelopen eerste kwartaal te maken hebben met de kortetermijn uitdagingen en hoeveel met onderliggende markt- of Tesla-specifieke trends.

"De vertraging van EV's in de VS is waarschijnlijk een factor," en Tesla's Model 3 en Model Y zijn ook "enigszins verzadigde producten", aldus RBC.

Voor het tweede kwartaal zou Tesla's recente aanbod van een maand gratis Full Self Driving, zijn pakket geavanceerde rijhulpfuncties voor in de stad, een aanjager kunnen zijn, denkt RBC.

In heel 2024 zal Tesla 1,96 miljoen voertuigen afleveren, verwacht het Zwitserse UBS, tegen een eerdere verwachting van 2,02 miljoen exemplaren. Hier is de consensus optimistischer met een verwachting van 2,06 miljoen voertuigen.

De winst per aandeel wordt door de consensus ook te hoog ingeschat, oordeelde UBS. "We zien dan ook neerwaartse risico's voor zowel de consensus voor het eerste kwartaal als voor heel 2024."

En ook voor 2025 moeten de taxaties neerwaarts worden bijgesteld, verwacht de Zwitserse bank.

"We zien weinig aanjagers op korte termijn die het sentiment rond elektrisch rijden kunnen verbeteren, maar als het sentiment op een gegeven moment aantrekt, dan zullen beleggers blootstelling willen hebben aan Tesla", concludeerde UBS.

Het is dinsdag het eerste mediamoment van Tesla en topman Elon Musk, nadat vorige week een grote reorganisatie werd aangekondigd. Tesla is van plan om meer dan 10 procent van zijn wereldwijde personeelsbestand te schrappen.

Het aandeel noteerde maandag 2,8 procent lager op 142,96 dollar.