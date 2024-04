Beursblik: weinig zorgen over outlook ASMI

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft in het eerste kwartaal vermoedelijk aan de verwachtingen voldaan. Dit blijkt uit een consensus samengesteld door Visible Alpha.

De consensus rekent op een omzet van 628 miljoen euro, hetgeen net iets meer is dan het midden van de door ASMI afgegeven omzetoutlook van 600 tot 640 miljoen euro.

Verder rekent de consensus op 678 miljoen euro aan nieuwe orders en een brutomarge van 48,3 procent. Analisten van Citi Research zijn wat optimistischer en rekenen op 693 miljoen euro aan orders, "wat nog altijd een relatief laag niveau is". Het is volgens de zakenbank wachten op orders voor 2 nanometer 'gate all around'. Dat zal later dit jaar gebeuren, voorziet Citi. In de laatste drie maanden van 2023 bedroeg de orderinstroom 678 miljoen euro.

Afgelopen week kwam ASML al met cijfers. Daarbij viel vooral de zwakke orderinstroom op, wat het aandeel flink raakte.

Voor het tweede kwartaal zei ASMI al te rekenen op dezelfde omzet als in de eerste drie maanden. En vermoedelijk zal de omzet in de tweede jaarhelft hoger zijn dan in de eerste zes maanden, "maar het is nog te vroeg om een meer specifieke outlook voor de tweede jaarhelft of heel het jaar te geven", aldus ASMI bij de jaarcijfers eind februari.

Voor het tweede kwartaal rekent de consensus op een omzet van 641 miljoen euro en voor heel 2024 op 2,79 miljard euro. De brutomarge zal volgens de analisten dit jaar uitkomen op 47,9 procent. Bij Barclays, dat een Gelijkgewogen advies heeft, mikken de analisten op een jaaromzet van 2,76 miljard euro met een marge van 48,0 procent.

Citi heeft een koopadvies op ASMI, net als Bank of America, dat vindt dat ASMI een premie verdient ten opzichte van sectorgenoten, "gezien de sterke positie in ALD en epitaxy, twee van de snelst groeiende segmenten in de markt voor chipmachinemaker".

ASMI opent dinsdag nabeurs de boeken. Het aandeel noteerde maandagmiddag 0,6 procent lager op 520,00 euro.