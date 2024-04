Olieprijzen dalen op weekbasis ondanks spanningen Midden-Oosten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn vrijdag licht gestegen. Bij een settlement van 83,14 dollar op vrijdag werd een vat West Texas Intermediate op dagbasis 0,5 procent duurder. De prijs voor een vat Brent steeg eveneens beperkt. Op weekbasis leverden de olieprijzen zo'n 3 procent in. Amerikaanse berichten over explosies in een stad in het westen van Iran zorgden vrijdag aanvankelijk voor een stijging van 4 procent. Iraanse media meldden ook dat er was geschoten op militaire bases in verschillende provincies, waarbij de staatstelevisie melding maakte van drones in de lucht. Een directe bevestiging dat het ging om een Israëlische aanval op Iran kwam er niet. De geopolitieke spanningen zwakten de afgelopen dagen juist af omdat Israël niet direct leek terug te slaan na de Iraanse aanval vorig weekend, waarbij meer dan 300 drones en raketten op Israël werden afgevuurd. Het Internationaal Atoomagentschap meldde vrijdag dat er geen schade is aan Irans nucleaire sites na de vermeende Israëlische aanval. Volgens analist Raffi Boyadjian van XM hebben Iraanse overheidsfunctionarissen gezegd dat Teheran geen plannen heeft voor onmiddellijke vergelding. "Dit heeft de geopolitieke nervositeit op de markten enigszins gekalmeerd", aldus de marktkenner. De markt maakt zich wel zorgen over de mogelijkheid dat Iran de Straat van Hormuz sluit. De zeedoorgang tussen de Perzische Golf en de Golf van Oman wordt beschouwd als 's werelds belangrijkste doorgangspunt voor olie. "Iran kan de Straat van Hormuz niet sluiten en het is niet in zijn belang om hem te sluiten," zei energie-expert Anas Alhajji van Energy Outlook Advisors. "De zeestraat is de long van Iran." Als Israël de Iraanse olieproductie zou verstoren, zou dat 1,5 miljoen vaten uit de wereldwijde aanvoer kunnen halen, zei Warren Patterson van ING. Een escalerend conflict zou andere olieproducerende landen in het Midden-Oosten kunnen meesleuren, hoewel dat risico volgens de marktstrateeg momenteel klein is. Bron: ABM Financial News

